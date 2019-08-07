Москва, , 10:35 — REGNUM

На Международном авиационно-космическом салон (МАКС-2019) покажут первый образец разработанного в России бесшумного пилотируемого двухместного самолета «Сигма-4» на водородной тяге, сообщают 7 августа «Известия».

Самолет Сигма-4 (cc) Aleksander Markin

По словам разработчиков воздушного судна, водород в двигателе самолета не сжигается, а вступает в электрохимическую реакцию с кислородом, давая электроэнергию для вращения винтов, при этом в атмосферу вместо выхлопных газов выделяется водяной пар.

Отмечается, что энергоэффективность водородной установки в 2,8 раза выше, чем при сжигании керосина. Размах крыльев самолета составляет 9,8 м при длине в 6,2 м, взлетная масса — 600 кг, мощность — 75 Кв, дальность полета — до 300 км.

Как сообщало ИА REGNUM, XIV Международный авиационно-космический салон пройдет в 2019 году при партнерском участии Китая с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский Московской области.

Ранее в Ростехе заявили, что подготовка к авиасалону идёт полным ходом. Сообщалось, что в МАКС-2019 примут участие более 350 российских и зарубежных компаний.

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