Москва, , 10:14 — REGNUM

Специалисты НПО Лавочкина, входящего в состав госкорпорации «Роскосмос», второй раз скорректировали траекторию перелёта астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Как сообщили в Роскосмосе, коррекция, проведённая 6 августа, была плановой и заключалась в выдаче двух импульсов двигательной установки аппарата с интервалом четыре часа.

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«Операция прошла успешно, все бортовые системы работают штатно», — говорится в сообщении госкорпорации.

https://twitter.com/roscosmos/status/1158982526888763392

Напомним, «Спектр-РГ» — российский проект с германским участием по созданию орбитальной обсерватории в окрестности либрационной точки L2 системы «Солнце — Земля» для исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. До намеченной точки Лагранжа L2, расположенной на расстоянии 1,5 млн км от Земли, обсерватория после отстыковки от ракеты должна долететь за три месяца — в октябре 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, первоначально запуск обсерватории «Спектр-РГ» планировался на 21 июня, однако был перенесён в связи с выявленными техническими замечаниями. Следующей датой запуска было выбрано 12 июля, но старт был сдвинут на один день.

13 июля ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» успешно стартовала с площадки космодрома «Байконур» и была выведена на орбиту. 30 июля в ходе перелёта с российского телескопа ART-XC, установленного на аппарате, были получены первые изображения. Телескоп сделал снимок рентгеновского пульсара Центавр X-3.

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