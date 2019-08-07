Томск, 7 августа 2019, 10:12 — REGNUM
Программный алгоритм, способный прогнозировать урожайность дикоросов, разработали специалисты Томского государственного университета (ТГУ). Об этом 7 августа сообщает пресс-служба вуза.
В основу прогнозной модели заложены сведения о ключевых фазах развития растения. Расчёт урожайности позволяют выполнить коэффициенты, разработанные специалистами ТГУ для определения факторов, влияющих на продуктивность того или иного вида дикоросов.
Кроме модели для прогнозирования урожайности кедрового ореха и брусники, учёные планируют представить такой же алгоритм расчёта для других ягодных культур, в первую очередь, черники и клюквы. Предполагается, что точность прогноза будет увеличиваться с накоплением данных с течением времени.
Ранее в Томске началась работа по созданию цифровой платформы, способной собирать сведения об изменениях климата на территории Сибири и её арктической части.
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