Томск, , 10:12 — REGNUM

Программный алгоритм, способный прогнозировать урожайность дикоросов, разработали специалисты Томского государственного университета (ТГУ). Об этом 7 августа сообщает пресс-служба вуза.

В основу прогнозной модели заложены сведения о ключевых фазах развития растения. Расчёт урожайности позволяют выполнить коэффициенты, разработанные специалистами ТГУ для определения факторов, влияющих на продуктивность того или иного вида дикоросов.

Разработчик программы, заведующий лабораторией охраны природы НИИ ББ ТГУ Александр Березин «Прогноз строится под каждый отдельный вид, с учетом значимых для него факторов. К примеру, у кедра закладка урожая происходит за 26 месяцев до его созревания. Первая фаза, которая учитывается, — это опыление. Если оно происходит при благоприятных погодных условиях (тепло и умеренно влажно), используется максимальный коэффициент — единица. Чем хуже условия, тем меньше коэффициент».

Кроме модели для прогнозирования урожайности кедрового ореха и брусники, учёные планируют представить такой же алгоритм расчёта для других ягодных культур, в первую очередь, черники и клюквы. Предполагается, что точность прогноза будет увеличиваться с накоплением данных с течением времени.

Ранее в Томске началась работа по созданию цифровой платформы, способной собирать сведения об изменениях климата на территории Сибири и её арктической части.

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