Томск, 7 августа 2019, 10:12 — REGNUM

Программный алгоритм, способный прогнозировать урожайность дикоросов, разработали специалисты Томского государственного университета (ТГУ). Об этом 7 августа сообщает пресс-служба вуза.

В основу прогнозной модели заложены сведения о ключевых фазах развития растения. Расчёт урожайности позволяют выполнить коэффициенты, разработанные специалистами ТГУ для определения факторов, влияющих на продуктивность того или иного вида дикоросов.

«Прогноз строится под каждый отдельный вид, с учетом значимых для него факторов. К примеру, у кедра закладка урожая происходит за 26 месяцев до его созревания. Первая фаза, которая учитывается, — это опыление. Если оно происходит при благоприятных погодных условиях (тепло и умеренно влажно), используется максимальный коэффициент — единица. Чем хуже условия, тем меньше коэффициент».
Разработчик программы, заведующий лабораторией охраны природы НИИ ББ ТГУ Александр Березин

Кроме модели для прогнозирования урожайности кедрового ореха и брусники, учёные планируют представить такой же алгоритм расчёта для других ягодных культур, в первую очередь, черники и клюквы. Предполагается, что точность прогноза будет увеличиваться с накоплением данных с течением времени.

Ранее в Томске началась работа по созданию цифровой платформы, способной собирать сведения об изменениях климата на территории Сибири и её арктической части.

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