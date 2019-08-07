Берлин, , 07:51 — REGNUM

Немецкая автокомпания Audi планирует до конца 2019 года представить шесть новых или обновленных «заряженных» автомобилей из линейки RS. Об этом сообщает портал Autonews.ru.

Audi RS6

На авторынке появятся спортивные кроссоверы RS Q3 и RS Q3 Sportback. Авто получат наддувные пятицилиндровые двигатели на 2,5 л, мощность которых составит около 400 л. с.

Также компания может уже в этом году представить спортивный хэтчбек RS7 Sportback, который будет укомплектован V8 на 4 л. Мощность мотора будет около 600 л. с. Возможно появится гибридная установка с этим двигателем мощностью 700 л. с.

Кроме того, немецкая компания проводит тесты над «заряженным» универсалом RS6 Avant, который имеет такой же мотор, что и RS7 Sportback.

Напомним, что накануне Audi представила электрический самокат e-tron Scooter. Первыми владельцами этого самоката станут те, кто приобретет покупателям электрокроссовера Audi e-tron.

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