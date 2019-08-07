Москва, , 07:34 — REGNUM

Продажи автомобилей японской автокомпании Suzuki в России выросли в июле 2019 года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

В общей сложности за июль было продано 603 машины Suzuki на российском авторынке. Сообщается также, что продажи японской компании за период с января по июль 2019 года оказались на 15% больше, чем за такой же период 2018 года и составили 3332 проданных авто.

Лидирует среди моделей Suzuki компактный кроссовер Vitara. Продажи этой модели в июле этого года составили 474 экземпляров, что на 30% превышает продажи прошлого года.

На втором месте — Suzuki SX4. За второй летний месяц 2019 года было продано 113 этих кроссоверов.

Напомним, 1 августа в России стартовали продажи внедорожника Jimny нового поколения. Авто представлено в двух комплектациях — GL и GLX, стоимость которых составляет от 1 млн 359 тыс. рублей до 1 млн 569 тыс. рублей соответственно. Suzuki планирует за счет этой модели повысить свои продажи в России в этом году до 8,5 тыс. экземпляров.

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