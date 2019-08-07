Чанша, Китай, , 02:25 — REGNUM

Небольшой флот такси, оснащенных системами автоматизированного вождения, проходит тесты в городе Чанша, столицы китайской провинции Хунань в центральной части Поднебесной, передает 6 августа агентство Синьхуа.

«Роботакси» произведены совместно китайским гигантом в области искусственного интеллекта Baidu и китайским же автопроизводителем FAW Hongqi. Они оснащены системами беспилотного вождения уровня L4 и способны ездить без вмешательства человека в ограниченном числе мест и при определенных условиях.

Baidu и две местные фирмы создали совместное предприятие в городе Чанша в апреле 2019 года в рамках продвижения проекта беспилотных таки после того, как в октябре 2018 года было подписано стратегическое соглашение по превращению Чанша в демонстрационный город «беспилотников».

В городе была построена национальная тестовая зона для «интеллектуальных» транспортных средств. Автоматизированное вождение стало одним из инвестиционных приоритетов компании Baidu в последние годы.

Компания запустила собственную платформу Apollo в 2017 году для координирования межсекторальных усилий по внедрению и развитию беспилотных транспортных средств в Китае. С тех пор было получено более 100 лицензий для тестирования технологий на общественных трассах в Пекине, Тяньцзине и Чунцине.