Вашингтон, , 23:03 — REGNUM

Американская компания Raytheon и Агентство перспективных оборонных исследований США (DARPA) объявили о завершении разработки эскизного проекта гиперзвукового планирующего блока Tactical Boost Glide, сообщает 6 августа издание Janes.

По заверению сотрудников компании Raytheon, закончен базовый анализ проектных решений и теперь можно приступать к их критическому анализу.

Другими словами, разработка американского гиперзвукового оружия всё ещё остаётся на начальной стадии проекта

Напомним, проект Tactical Boost Glide фактически является аналогом российского гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», первые образцы которого поступили на вооружение в мае текущего года.

Стоит отметить, что Китай также опережает США в разработке гиперзвукового оружия, хотя до его постановки на боевое дежурство дело ещё не дошло.

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