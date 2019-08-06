Куру, Франция, , 22:39 — REGNUM

Ракета-носитель Ariane 5 с телекоммуникационными спутниками успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает пресс-служба компании Arianespace, являющейся оператором космодрома.

Запуск ракеты Ariane 5 (cc) NASA Johnson

Ракета должна вывести на орбиту спутник Intelsat 39 для оператора связи Intelsat и космический аппарат EDRS-C, разработанный Airbus Defence and Space в партнёрстве с Европейским космическим агентством.

Ariane 5 — европейская ракета-носитель тяжёлого класса. Сегодняшний её запуск стал уже третьим в текущем году. Отметим, что первоначально старт планировалось осуществить 24 июля, однако он был отложен в связи с неудачным запуском ракеты Vega с космодрома Куру, в результате которого оказался потерян военный спутник ОАЭ.