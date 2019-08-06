Вашингтон, , 16:12 — REGNUM

Первые владельцы электрокаров Model S и Model X Tesla получат неограниченную бесплатную зарядку на высокоскоростных зарядных станциях Supercharger. Об этом сообщается на странице американской компании в Twitter.

Эта акция распространяется на покупателей новых электрокаров Model S и Model X, сделавших предзаказ с 3 августа 2019 года. Причём при дальнейшей перепродаже авто опция перестанет действовать.

Бесплатный доступ, по идее руководства автокомпании, должен стимулировать реализацию топовых моделей Tesla. Эта мера связана с низким спросом на Model S и Model X, поскольку на их долю приходится всего 18% продаж.

Напомним, норвежская автокомпания Fresco Motors планирует к 2021 году вывести на рынок электрический седан Reverie, который станет конкурентом Tesla Model 3.

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