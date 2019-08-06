Нью-Дели, 6 августа 2019, 15:12 — REGNUM
Автокомпания Automobili Pininfarina (принадлежит индийскому концерну Mahindra & Mahindra) планирует расширить свой модельный ряд за счет электрического седана и внедорожника. Об этом 6 августа сообщается на портале SpeedMe.
Ожидается, что внедорожник и седан Pininfarina появятся до 2022 года.
Индийская автокомпания не будет разрабатывать платформу для электрических автомобилей с нуля, а объединится с другим автопроизводителем. Automobili Pininfarina будет сотрудничать с поставщиком первого уровня, а затем попытается продать оборудование другим компаниям.
Напомним, в марте этого года компания Automobili Pininfarina представила на Женевском автосалоне гиперкар Battista.
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