Нью-Дели, , 15:12 — REGNUM

Автокомпания Automobili Pininfarina (принадлежит индийскому концерну Mahindra & Mahindra) планирует расширить свой модельный ряд за счет электрического седана и внедорожника. Об этом 6 августа сообщается на портале SpeedMe.

Ожидается, что внедорожник и седан Pininfarina появятся до 2022 года.

Индийская автокомпания не будет разрабатывать платформу для электрических автомобилей с нуля, а объединится с другим автопроизводителем. Automobili Pininfarina будет сотрудничать с поставщиком первого уровня, а затем попытается продать оборудование другим компаниям.

Напомним, в марте этого года компания Automobili Pininfarina представила на Женевском автосалоне гиперкар Battista.

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