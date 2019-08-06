Вашингтон, , 14:52 — REGNUM

Испытания новейшего американского авианосца USS Gerald R. Ford приостановлены из-за очередного выявления неполадок. Об этом сообщает The Times.

Проблемы возникли в работе электромагнитных подъёмников, которые доставляют с нижних палуб вооружение для самолётов. Отмечается, что эти устройства были разработаны прямо на борту и не соответствуют стандартам качества.

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Кроме того, произошел сбой в работе турбогенератора — одного из компонентов силовой установки.

Как сообщало ИА REGNUM, авианосец Gerald R. Ford, который обошелся США в $13 млрд, был принят на вооружение в 2017 году. Окончательный ввод корабля в эксплуатацию намечен на 2022 год. Дефекты в его системах были выявлены также в 2018 году.

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