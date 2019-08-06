Москва, , 14:38 — REGNUM

Немецкая автокомпания Audi отзывает 6 682 автомобиля в России. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Причиной отзыва трёх моделей Audi Q5, реализованных в 2019 году, стал возможный дефект сварных соединений в области крепления подушки безопасности к передней панели со стороны переднего пассажира.

Причиной отзыва остальных 6 679 машин, реализованных в 2017—2019 годах, является возможный дефект фиксатора на подкрылке. Это может привести к тому, что крепление накладки колёсной арки ослабнет и накладка отсоединиться от корпуса машины.

Представители автокомпании сообщают, что все работы по устранению брака для владельцев будут проведены бесплатно.

Напомним, 31 июля 2019 года агентство Reuters сообщило о том, что немецкие прокуроры предъявили обвинения бывшему исполнительному директору Audi Руперту Штадлеру. В отношении него ведётся расследование в связи с его ролью в скандале с проверкой выбросов Volkswagen.

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