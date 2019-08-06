Москва, , 13:25 — REGNUM

Чешская автокомпания Skoda в июле 2019 года увеличила продажи в России на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

Всего за отчетный период было продано 7307 машин чешской компании. В общей сложности за период с января по июль 2019 года было реализовано на российском авторынке 47 135 автомобилей Skoda, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Лидирует среди моделей чешского автопроизводителя в июле 2019 года лифтбэк Rapid. За второй летний месяц 2019 года было продано 3015 моделей этого авто, что на 8,5% превышает показатель продаж прошлого года.

Вторую строчку занимает внедорожник Kodiaq, чьи продажи в июле 2019 года на 28,3% превысили продажи июля 2018 года до 2333 экземпляров.

На третьем месте — Skoda Octavia. Эту модель приобрели в июле 2019 года 1857 российских автолюбителей, что на 1,4% больше по сравнению с июлем прошлого года.

А вот продажи флагманской модели чешской компании Superb упали почти на 30% и составили 102 проданных авто.

Напомним, в третьем квартале 2019 года Skoda планирует начать продажи в России обновленного Superb. Стоит отметить, что мировая премьера этой модели состоялась в мае этого года.

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