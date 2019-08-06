Берлин, , 13:00 — REGNUM

Немецкая компания Audi представила электрический самокат e-tron Scooter. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Электрический самокат e-tron Scooter и электрокроссовер Audi e-tron 32cars

Стоимость новинки составляет около 2,2 тыс. долларов (143 тыс. рублей). Однако первым покупателям электрокроссовера Audi e-tron скутер достанется в подарок.

Электросамокат представляет из себя гибрид обычного самоката и скейтборда. Аккумуляторная батарея, встроенная в руль, не сильно утяжеляет самокат — его вес составляет всего 12 кг. Причём управлять электросамокатом можно одной рукой.

Максимальная скорость скутера составляет 20 км/ч, а заряжается он от обычной розетки.

В серийное производство новинку запустят в 2020 году.

Напомним, что сам электрокроссовер Audi e-tron был представлен осенью 2018 года на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе.

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