Москва, , 11:50 — REGNUM

По итогам июля 2019 года продажи автомобилей шведского автопроизводителя Volvo в России выросли на 1% по сравнению с июлем 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Всего на российском авторынке было продано 501 автомобиль Volvo. В общей сложности за период с января по июль 2019 года в России было реализовано 4414 автомобилей шведской компании, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером продаж среди моделей Volvo в июле стал кроссовер ХС60 второго поколения. В общей сложности за этот месяц было продано 175 этих кроссоверов (+34,6%).

Второе место у компактного кроссовера ХС40, результатом продаж которого стал 131 экземпляр (+9,2%).

На третьем месте среди автомобилей Volvo оказался полноразмерный кроссовер ХС90 с показателем 116 проданных машин (-26,1%).

Напомним, в мае стартовал прием заказов на седан премиум-класса Volvo S60, который поступит в продажу в сентябре. Кроме того, в июне начались первые поставки в Россию обновленного внедорожника Volvo XC90 2020 модельного года.

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