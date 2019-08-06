Москва, , 11:21 — REGNUM

Цены на автомобили российской марки Aurus станут известны во время открытия фирменного шоу-рума, которое пройдет в августе 2019 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу автомобильной компании.

Aurus Senat (cc) Matti Blume

«Цены будут подтверждены во время открытия фирменного шоурума в Москве», — говорится в сообщении.

Сообщается, что для реализации в России будут представлены две модели — седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine. По предварительным данным, цена на эти автомобили будет составлять около 18 миллионов рублей.

Стало также известно, что шоу-рум Aurus будет открыт в башне «IQ-квартал» на территории «Москва-Сити». Он будет расположен на первом этаже здания. Площадь, которую будет занимать шоу-рум, составит 170 кв. м.

Напомним, в 2018 года в рамках Московского автосалона состоялась мировая премьера новых российских автомобилей класса люкс Aurus Senat Limousine и Aurus Senat.

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