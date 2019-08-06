Москва, , 09:35 — REGNUM

С 1 августа 2019 года южнокорейская компания Hyundai полностью переходит на систему электронных сервисных книжек для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба корейской марки.

При этом бумажные сервисные книжки, выданные ранее, продолжают свое действие до конца срока службы машины.

В компании пояснили, что теперь вся информация о посещении владельцами авто дилерских центров Hyundai будет собираться и обрабатываться системой Workshop Automation. Эта система является общей информационной средой для всей дилерской сети. Для получения доступа к данным о сервисном обслуживании владельцу машины Hyundai нужно будет зайти в свой личный кабинет клиентской платформы «Мир Хендэ».

Напомним, электронная сервисная книжка — это электронный формат сервиса для автовладельцев, который доступен в любое время и любом месте при наличии доступа к сети интернет. Сервисная история даёт возможность получить всю информацию о машине. Кроме того, данный формат делает покупку автомобиля на вторичном рынке прозрачной.

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