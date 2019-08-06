Москва, , 09:04 — REGNUM

Немецкая автокомпания Volkswagen в июле увеличила продажи своих кроссоверов и внедорожников в России. Об этом 6 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сообщается, что российские автолюбители все чаще покупают машины из внедорожной линейки Volkswagen. Так, в июле 2019 года был продан 2821 автомобиль Tiguan. Это на четверть (26%) выше показателя июля 2018 года.

Другая модель внедорожника — Touareg в июле была приобретена 555 покупателями, то есть её купило в четыре раза больше автолюбителей, чем в июле 2018 года.

Внедорожник Teramont выбрали 204 автолюбителя. Здесь тоже наблюдается рост на 79%.

При этом реализация всех моделей Volkswagen на российском авторынке в июле снизилась на 3,3% и составила 8328 автомобилей. Всего с января по июль 2019 года продажи моделей Volkswagen в России выросли на 2,3% и составили 58 099 автомобилей.

Напомним, в конце июля 2019 года с конвейера немецкого завода Volkswagen в Братиславе сошел юбилейный, миллионный по счёту кроссовер Touareg.

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