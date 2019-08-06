Берлин, , 08:44 — REGNUM

Немецкая компания Volkswagen в 2022 году выпустит новый кроссовер Tiguan с гибридным мотором. Об этом сообщается на портале Autonews.ru.

Сообщается, что новинка получит кузов купеобразного типа, а его дизайн станет более агрессивным.

Салон машины будет выполнен в стиле Volkswagen Passat, который выпускается для европейского авторынка. У автомобиля будет полностью цифровая приборная панель и широкий экран мультимедийного комплекса. Багажное отделение сохранит прежнюю вместимость — она составит примерно 470 литров.

Кроссовер построят на обновлённой модульной платформе MQB. Большинство двигателей из моторной гаммы авто будет заимствовано у семейства Golf следующего поколения. Речь идет о двух гибридных двигателях с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Максимальная мощность этих движков составит 173 и 253 л. с.

Также в немецкой автокомпании планируют создать «заряженную» R-версию кроссовера с турбированным 355-сильным мотором V4 объёмом 2 л.

Напомним, 1 августа 2019 года агентство «Синьхуа» сообщило, что компания SAIC Volkswagen с целью тестирования своей продукции создало в городе Турпан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая испытательный полигон.

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