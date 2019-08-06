Владивосток, , 07:48 — REGNUM

Автономный необитаемый аппарат Pandora, разработанный специалистами Дальневосточного федерального университета, получил высокую оценку на соревнованиях среди подводных комплексов RoboSub-2019 в Сан-Диего (США). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По итогам соревнований российская команда, представленная робототехниками ДВФУ и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН, заняла второе место.

Аппарат Pandora успешно выполнил задания конкурса, распознавая отдельные предметы при помощи глаз-видеокамер, перевозя грузы, поднимая и сбрасывая их в определенном месте. Таким образом, сборной из Владивостока удалось повторить успех двухлетней давности, когда робот «Юниор» позволил подняться на вторую ступень пьедестала.

Отмечается также, что Россию на RoboSub-2019 представила еще одна команда из Владивостока, в финале она заняла 10-е место. Всего в соревнованиях приняли участие 56 команд, представленных специалистами вузов из разных стран мира.

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