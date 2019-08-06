Москва, , 07:24 — REGNUM

Жители России за первое полугодие 2019 года израсходовали на покупку новых легковых автомобилей иностранных брендов 1,06 трлн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Уточняется, что потраченные на приобретение новых иномарок средства составляют 90% от всей ёмкости рынка России. Всего было продано за период с января по июнь 2019 года 598 тыс. новых легковых авто иностранных марок.

Первое место среди иномарок занимают автомобили южнокорейского бренда KIA. За отчетный период было продано автомобилей этого бренда на сумму 148 млрд рублей.

Вторая строчка у японского бренда — Toyota. Жители России потратили на легковые авто этой марки 119 млрд рублей.

На третьем месте также южнокорейский бренд — Hyundai. За первое полугодие на авто этого бренда российские жители потратили 107 млрд рублей.

На четвертом и пятом месте оказались немецкие бренды — Mercedes-Benz (87 млрд рублей) и BMW (81 млрд рублей) соответственно.

Стоит отметить, что на долю пяти этих марок приходится 51% всех средств, потраченных на покупку новых легковых автомобилей в России за первое полугодие 2019 года.

Напомним, более половины автопарка легковых машин в России составляют иномарки.

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