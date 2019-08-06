Пекин, , 07:15 — REGNUM

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования компания ZTE Corp. начала продажи 5G смартфонов, первой выпустив на рынок Китая смартфоны с поддержкой нового стандарта связи, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Новейший смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G поддерживается тремя крупнейшими операторами сотовой связи Китая China Mobile, China Telecom и China Unicom. Аппарат оснащен 6,47 дюймовым AMOLED-дисплеем, тройной камерой, включая основной сенсор на 48 мегапикселей, ультра-широкий сенсор на 20 мегапикселей и телеобъектив на 8 мегапикселей.

В конце июля текущего года компания запустила предварительные продажи смартфона ZTE Axon 10 Pro 5G через китайские платформы электронной коммерции по цене 4999 юаней (около $722).