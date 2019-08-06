Нанкин, Китай, , 07:08 — REGNUM

В общей сложности 15 женщин начали обучаться на машиниста скоростного поезда в районе Дельты Янцзы в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Женщины пройдут один месяц обучения в Нанкинском отделении корпорации China Railway Shanghai Group Co. Ltd. в столице китайской провинции Цзянсу. Обучение также будет включать физические тренировки и оттачивание мастерства.

«Это первая группа женщин, которые затем будут управлять скоростными поездами в Дельте Янцзы», — заявил представитель Нанкинского отделения China Railway Shanghai Group Co. Ltd. Син Гуанмин.

По его словам, в прошлом данную работу выполняли в основном мужчины. Теперь же, более совершенные современные поезда требуют меньше физических способностей и больше тонкого мастерства, для чего женщины подходят даже в большей степени, чем мужчины.

Далее женщины-машинисты отправятся в Шанхай для прохождения трехмесячных курсов после окончания курса в Нанкине. В настоящее время в Китае имеется крупнейшая сеть скоростных поездов пробегом в 29 тыс. км на конец 2018 года.

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