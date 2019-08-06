Красногорск, , 07:55 — REGNUM

На полигоне в подмосковном «Алабино» впервые в соревнованиях «Танкового биатлона — 2019» примут участие три женских экипажа, которые будут управлять новейшей модификацией танков с газотурбинными двигателями Т-80УЕ-1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе холдинга «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Современные танки произведены на Омском заводе транспортного машиностроения, входящем в состав группы компаний УВЗ. Помимо этого, в соревнованиях традиционно будут участвовать танки Т-72Б3, подготовленные УВЗ для команды России. Данная модель стоит на вооружении российской армии.

Напомним, что «Танковый биатлон — 2019» проходит в рамках V Армейских игр с 3 по 17 августа. В соревнованиях принимают участие команды из 25 стран.

Отметим, что в день открытия игр публике была представлена программа «Танкового балета», во время которой экипажи под сопровождение музыки показали синхронное вождение.