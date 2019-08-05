Москва, , 23:03 — REGNUM

Испытания новейшей авиационной ракеты «Гром» завершены. Об этом сегодня, 5 августа, пишет «Российская газета».

Многоцелевой истребитель Су-57 — носитель авиационной ракеты «Гром» (cc) Alex Beltyukov

Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.

Эти ракеты можно размещать как на авиационных пусковых установках, так и на катапультных устройствах, причём не только на внешних узлах подвески, но и во внутренних отсеках.

«Гром-Э1» отличается двигателем в хвостовой части, а у «Гром-Э2» вместо двигателя находится дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. Собственно, «Гром-Э2» предназначена для поражения защищённых наземных целей, координаты которых известны.

Ракету «Гром-Э1» можно запускать на расстоянии от 10 до 100 км от цели при высоте от 500 м до 12 км. При этом самолёт-носитель может лететь в диапазоне скоростей от 140 до 445 м/с. Ракета оснащена комбинированной системой наведения с коррекцией траектории по сигналам GPS/ГЛОНАСС. В передней части ракеты расположена осколочно-фугасная боевая часть массой 315 кг, оснащенная контактным взрывателем.

Что касается «Гром-Э2», то её стартовая масса — 598 кг. Её боевой заряд — 480 кг — состоит из двух осколочно-фугасных частей — передней и задней, массой 314 и 165 кг соответственно.

Дальность пуска ракеты от 10 до 50 км. Диапазон высот аналогичен ракете «Гром-Э1».