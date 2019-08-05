Москва, , 15:52 — REGNUM

По итогам июля 2019 года южнокорейская компания KIA реализовала в России 18 811 автомобилей, что на 1,5% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего с начала 2019 года в РФ было реализовано 130 415 машин бренда KIA. Это практически соответствует уровню 2018 года (+0,5%). Таким образом, компания KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России.

По информации пресс-службы KIA Motors Rus, лидером среди моделей KIA на авторынке России остается автомобиль Rio — в июле их было продано 7171 единица. Этот показатель на 8% меньше, чем в 2018 году. Вторую строчку по объёму продаж в автомобильной линейке KIA в РФ занял компактный кроссовер Sportage. Его купили 3567 автолюбителей — на 28% больше, чем годом ранее. Тройку лидеров замыкает бизнес-седан KIA Optima. Его предпочли 2345 российских автолюбителей. Стоит отметить, что по сравнению с июлем прошлого года продажи этой модели выросли на целых 112%.

Напомним, общие продажи южнокорейского конгломерата Hyundai Motor и входящей в его состав компании Kia Motors в США выросли в июле 2019 года на 6,1% по сравнению с июлем 2018 года.

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