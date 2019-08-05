Москва, , 17:04 — REGNUM

Сервис «Яндекс.Такси» будет учитывать усталость водителей в дороге. О новой системе мониторинга сообщает издание «КоммерсантЪ» 5 августа.

Партнером проекта станет резидент «Сколково», компания VisionLabs (часть которой принадлежит «Сбербанку»). Система мониторинга усталости водителей будет блокировать доступ к автомобилям работников, чья норма за день уже выработана.

Работать это будет таким образом: на лобовое стекло автомобиля будут устанавливать инфракрасную камеру, которая должна сканировать лицо водителя и делать вывод о его физическом состоянии на основании поступающих сигналов, например, частоты моргания и наклона головы.

Когда начнется тестирование системы, пока неизвестно.

В конце июля 2019 года сервис «Яндекс.Драйв» начал в Санкт-Петербурге тестирование системы, выявляющей стиль вождения водителей. Она будет блокировать тех, чье вождение будет признано агрессивным.

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