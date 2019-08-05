Красноярск, , 15:26 — REGNUM

Специалисты Красноярского научного центра СО РАН обучили искусственный интеллект классифицировать тип растительности и определять границы биомов по космическим фотографиям, сообщает 5 августа группа научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН.

Отмечается, что программный код был создан для того, чтобы избавиться от ручной работы, которая требовала обводить леса по фотографиям вручную. Сейчас этим занимается искусственный интеллект. Разработанная система хорошо распознает лес, но пока еще совершает ошибки на полях.

«Сейчас мы работаем над увеличением точности распознания и количества распознаваемых типов растительности», — пояснил младший научный сотрудник Института биофизики КНЦ СО РАН кандидат физико-математических наук Михаил Салтыков.

В научном центре отметили, что в ближайшей перспективе такая система сможет отслеживать изменения площади лесов. Нейросеть будет автоматически просматривать и анализировать снимки за разные годы и показывать, как сдвинулись за это время границы. С ее помощью можно отследить трансформации после пожаров, вырубок, а также продвижение границы растительности из-за потепления климата.

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