Берлин, , 15:30 — REGNUM

Автомобиль Volkswagen Golf восьмого поколения впервые засняли без камуфляжа. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Volkswagen Golf Mk8 ©carscoops.com

Фотошпионам удалось заснять авто во время проведения коммерческой съемки. Фото демонстрируют Golf Mk8, который окрашен в тот же цвет, что и последние тестовые экземпляры. Новинка имеет агрессивный дизайн задних фонарей, хромированные элементы, а также модернизированную нижнюю часть радиаторной решетки, окрашенной в цвет кузова.

Салон Golf Mk8 также получил значительные улучшения. Внутри авто появились цифровая панель приборов и большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Кроме того, автопроизводитель предусмотрел поддержку беспроводных обновлений, которые обеспечат защиту ПО от кибератак.

Напомним, SAIC Volkswagen с целью тестирования продукции компании создал в городе Турпан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая испытательный полигон.

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