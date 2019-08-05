Нур-Султан, , 15:12 — REGNUM

Серийная сборка китайских пикапов JAC T6, предназначенных для России, стартовала на казахстанском автозаводе «СарыаркаАвтоПром». Об этом сообщает пресс-служба китайской марки.

Новое авто будет представлено на авторынке России в двух комплектациях: с бензиновым и дизельным четырехцилиндровыми моторами с турбонаддувом.

Объём бензинового 177-сильного движка составляет 2 литра, как и дизельного 136-сильного мотора. Оба агрегата поставляются только с механической 6-скоростной трансмиссией, имеющей различные передаточные числа в зависимости от типа мотора. В нашей стране JAC T6 будет продаваться только с приводом 4×4 (схема парт-тайм).

Во всех комплектациях новинка имеет фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ABS и EBD. Кроме того, автопроизводители снабдили машину центральным замком, иммобилайзером и задними парковочными сенсорами. Зеркала и стеклоподъемники имеют электропривод. Руль обтянут кожей, а кресло водителя имеет механическую регулировку в шести направлениях.

Первые JAC T6 появятся в салонах автодилеров 1 сентября 2019 года.

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