Томск, , 14:59 — REGNUM

Измерительный комплекс в составе малогабаритного беспилотника, который позволит выявлять пожароопасные лесные участки, разрабатывают учёные Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), сообщает 5 августа пресс-служба вуза.

Во время работы система будет определять, насколько земля насыщена влагой и, исходя из этого параметра, определять пожароопасные участки. Как пояснил автор проекта Егор Алексеев, аналогом предложенной разработки являются спутниковые системы, однако по сравнению с ними разработка будет намного дешевле и сможет решить поставленную задачу гораздо быстрее и эффективнее.

По его словам, инновационная часть проекта состоит в том, что во время работы комплекса будет применяться нулевой метод измерений. Он позволяет улучшить метрологические характеристики устройства, и повысить точность измерений. После обработки полученных данных комплекс подготовит на их основе тепловую карту местности, на которой будут отмечены участки с высоким риском возникновения пожара.

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