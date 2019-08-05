Вашингтон, , 14:20 — REGNUM

В Соединённых Штатах на продажу выставлено авто из лимитированной серии модели Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Об этом сообщается на портале Tarantas.News.

Porsche 911 Turbo S Cabriolet 32cars

Этот автомобиль был выпущен в количестве 200 единиц. Модель, выставленная на продажу, является 31-ой по счёту. Её цена составляет 319 991 доллар США.

Кабриолет имеет золотистый окрас кузова, а на капоте нарисованы две чёрные полосы, которые указывают на его спортивный класс. Кроме того, автопроизводители снабдили 911 Turbo S Cabriolet модными глянцевыми колёсными дисками, воздухозаборниками из углеволокна, а также глушителями из нержавеющей стали.

В качестве агрегата у авто имеется 599-сильный 3,8-литровый битурбированный мотор. Версия 911 Turbo S с жёстким верхом разгоняется до 100 км/час за 2,9 секунды. Скорее всего показатели кабриолета сходны с этой версией.

Напомним, в конце июля 2019 года в России начался прием заказов на Porsche 911 Carrera в кузовах «купе» и «кабриолет».

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