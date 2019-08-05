Москва, , 14:01 — REGNUM

Японская компания Mitsubishi выпустила для России кроссовер Outlander в новой комплектации с комбинированной отделкой салона в бежевом цвете. Об этом сообщает пресс-служба японского автопроизводителя.

Выпуск обновлённого кроссовера осуществляется на заводе «ПСМА Рус» в городе Калуге.

Сообщается, что опция с бежевым интерьером будет доступна только для комплектации Ultimate c бензиновым мотором объёмом 2,4 л, коробкой передач «автомат» и приводом 4×4. Другие опции в данной модели авто остались без изменений.

Стоимость машины в новой комплектации составляет 2,33 млн рублей без учета доплаты за цвет.

Напомним, самой популярной моделью японского автопроизводителя Mitsubishi на авторынке России в июне 2019 года стал кроссовер Outlander.

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