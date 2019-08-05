Токио, , 12:51 — REGNUM

Появились фото обновлённой модели Toyota Yaris, выпущенной для Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Изображение с новинкой размещены на портале Carscoops.

Судя по изображениям, авто получит большую каскадную радиаторную решетку и слегка модернезированные фары. У машины короткие задние двери и высоко расположенный диффузор.

Стоит отметить, что модель Yaris стала одним из последних легковых авто компании Toyota, которое перешло на архитектуру TNGA. Данное техническое решение делает авто более безопасным для пассажиров и улучшает характеристики управляемости авто.

Что касается интерьера, то он отличается современностью и высоким качеством. Автопроизводители снабдили новинку сенсорным экраном, беспроводной зарядкой Qi, Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, название глобальной платформы TNGA расшифровывается как «новая глобальная архитектура Toyota». TNGA отличается универсальностью, легкостью и простотой масштабирования.

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