Жуковский, Московская область, , 12:20 — REGNUM

Прямоточные воздушные электрореактивные двигатели для спутников, работающих на сверхнизких орбитах, разрабатывают специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского совместно с коллегами Московского авиационного института. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба института.

В конце июля учёные представили первые результаты своей работы на совещании в ЦАГИ. Там были продемонстрированы результаты исследований в области проектирования, динамики полета и систем управления, аэротермодинамики, электродинамики. В частности, разрабатываемые двигатели обеспечат возможность полётов космических аппаратов на сверхнизких орбитах (высотой 150−200 км).

В ходе совещания стороны также обсудили вопросы дальнейшего финансирования совместных исследований, модернизации экспериментальной базы. Добавим, работа над перспективными двигателями ведётся с в 2014 года в рамках программы фундаментальных исследований ЦАГИ-РАН.

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