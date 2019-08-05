Москва, , 12:09 — REGNUM

У российских автодилеров DFM (китайская автомобилестроительная компания Dongfeng Motor Corporation) появился новый семиместный кроссовер DFM 580. Об этом сообщает пресс-служба Dongfeng Motor Rus.

DFM 580 Motor1

Автомобиль предлагается в комплектации Comfort MT. Стоит новинка 1,19 млн рублей.

Привод у автомобиля передний. Под капотом авто бензиновый мотор SFG18 объёмом 1,8 литра. Мощность агрегата составляет 132 л. с. Он работает в паре с 5-скоростной «механикой». В смешанном цикле расход топлива составляет от 7,4 до 8,1 литров на 100 км. Объём топливного бака 58 литров.

Кроме того, для авторынка России сертифицирован турбоматор 1,5 л. SFG15T, мощностью 146 л. с. Модификации с турбированным двигателем 1,5 Т имеют 6-скоростную «механику» или бесступенчатый вариатор CVT. Комплектации с турбомотором появятся на российском рынке позже.

Габариты кроссовера: длина — 4680 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1715 мм. Клиренс авто равен 200 мм. У новинки есть независимая передняя подвеска. Также автопроизводители снабдили машину полузависимой пружинной торсионной балкой, дисковыми тормозами всех колес и электрическим усилителем руля.

Напомним, старт продаж кроссовера DFM 580 в России изначально был запланирован на первый квартал 2019 года. Однако позже он был перенесён.

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