Москва, , 11:53 — REGNUM

Флагманский авианосец британского флота HMS Queen Elizabeth, а также подводные лодки ядерного сдерживания страны могут быть уязвимы для российских лодок, обладающих повышенной скрытностью, расширенной дальностью действия и способностью поражать надводные и подводные цели, а также цели на суше. Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на британских военных.

В данном случае имеются в виду российские подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» (по классификации НАТО — улучшенный класс Kilo). Эти лодки, по мнению британцев, кроме всего прочего, могут действовать совместно с российскими глубоководными исследовательскими аппаратами и решать задачи по подключению к подводным кабелям с целью снятия информации с телекоммуникационных систем.

Британские военные заявили изданию, что Россия сейчас извлекает выгоду из огромного увеличения расходов на исследования и разработки, которое было сделано 15−20 лет назад.

Издание утверждает, что ВМФ РФ получит двенадцать таких субмарин. Шесть лодок уже в строю, две поступят на российский флот до конца 2019 года. Сообщается также, что одна из подобных лодок недавно была у побережья Европы, проверяя возможности западных стран по ее обнаружению.

Новый глава британских ВМС адмирал Тони Радакин в своем первом выступлении отметил, что Британии необходимо реагировать на меняющийся мир, где стало больше конкуренции, и увеличился риск конфликта между государствами. Он также подчеркнул, что страна планирует «еще больше инвестировать в Северную Атлантику, чтобы сохранить свободу маневра ядерного сдерживания».