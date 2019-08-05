Москва, , 10:10 — REGNUM

Все семь зеркальных систем телескопа ART-XC в составе российской космической обсерватории работают так, как ожидали исследователи, заявил 5 августа ведущий ученый по телескопу и заместитель научного руководителя проекта Михаил Павлинский. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Время первой экспозиции составило всего 45 минут. По полученному рентгеновскому изображению было оценено отклонение оптических осей семи зеркальных систем», — сообщил учёный.

По его словам, отклонение оказалось небольшим, всего 11,33 угловой минуты. Этот параметр будет учтён при дальнейших наведениях аппарата.

Напомним, ART-XC — один из двух телескопов, действующих в обсерватории «Спектр-РГ». Космический прибор создали специалисты Института космических исследований РАН совместно с Российским Федеральным ядерным центром (Саров, Россия). В проекте также принимают участие Центр космических полетов им. Маршалла, НАСА, США в части рентгеновских зеркальных систем.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что рентгеновский пульсар Центавр X-3 (Cen X-3), расположенный на расстоянии 1 млн 143 тыс. км от Земли, стал первым объектом, который исследовала российская космическая обсерватория «Спектр-РГ».

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