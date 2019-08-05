Уфа, , 07:59 — REGNUM

Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Башавтотранс» получило партию автобусов Нефтекамского автозавода. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Эти автобусы, по мнению и.о. генерального директора ГУП «Башавтотранс» Надира Самиева, должны помочь решить проблему с этим видом транспортом на маршрутах «Башавтотранса» всех городов и районных центров Башкирии.

В общей сложности в Башкирии более 300 населенных пунктов в самой республике и за ее пределами. Автобусы будут ежедневно преодолевать расстояние до 800 км, а планируемое количество перевозимых пассажиров каждым автобусом в месяц составит около 2 тыс. человек.

Напомним, договор на поставку автобусов между республиканским Госкомтрансом и официальным дилером КамАЗа на поставку 26 автобусов НЕФАЗ 5299−37−42 был заключен в конце 2018 года.

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