Москва, , 07:33 — REGNUM

Численность грузовых автомобилей советского производства в России составляет 1,33 млн экземпляров. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Грузовой автомобиль ГАЗ-53 (cc) Andshel

Таким образом, доля грузовиков, выпущенных в Советском Союзе, составляет около 35% от всего российского автопарка грузовых машин (на 1 января 2019 года).

Лидируют в этом сегменте грузовые авто Горьковского автозавода. Общее количество грузовиков ГАЗ, произведенных до 1992 года, составляет примерно 400 000 экземпляров.

На втором месте — грузовики марки «КамАЗ». В России на начало 2019 года числится порядка четверти автомобилей «КамАЗ», выпущенных в СССР, что составляет 354 тыс. экземпляров в числовом выражении.

Стоит отметить, что в российском автопарке все еще числятся грузовые автомобили от ныне несуществующей марки «ЗИЛ». Их насчитывается около 300 тыс. грузовиков.

Далее идут грузовики, произведенные в Советском Союзе, марок «САЗ» (107 тыс. экз.) и «Урал» (54 тыс. экз.), «МАЗ» (72 тыс. экз.), «БелАЗ» (1 тыс. экз.), «КрАЗ» (34 тыс. экз.) и «КАЗ» (более 9 тыс. экз.).

Напомним, что численность легких коммерческих автомобилей (LCV) советского производства в России составляет 100 300 экземпляров.

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