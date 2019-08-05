Москва, 5 августа 2019, 07:33 — REGNUM
Численность грузовых автомобилей советского производства в России составляет 1,33 млн экземпляров. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Таким образом, доля грузовиков, выпущенных в Советском Союзе, составляет около 35% от всего российского автопарка грузовых машин (на 1 января 2019 года).
Лидируют в этом сегменте грузовые авто Горьковского автозавода. Общее количество грузовиков ГАЗ, произведенных до 1992 года, составляет примерно 400 000 экземпляров.
На втором месте — грузовики марки «КамАЗ». В России на начало 2019 года числится порядка четверти автомобилей «КамАЗ», выпущенных в СССР, что составляет 354 тыс. экземпляров в числовом выражении.
Стоит отметить, что в российском автопарке все еще числятся грузовые автомобили от ныне несуществующей марки «ЗИЛ». Их насчитывается около 300 тыс. грузовиков.
Далее идут грузовики, произведенные в Советском Союзе, марок «САЗ» (107 тыс. экз.) и «Урал» (54 тыс. экз.), «МАЗ» (72 тыс. экз.), «БелАЗ» (1 тыс. экз.), «КрАЗ» (34 тыс. экз.) и «КАЗ» (более 9 тыс. экз.).
Напомним, что численность легких коммерческих автомобилей (LCV) советского производства в России составляет 100 300 экземпляров.
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