Париж, , 13:21 — REGNUM

Французский инженер Франк Запата со второй попытки смог пересечь пролив Ла-Манш между Великобританией и Францией на созданной им летающей доске. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает BFMTV.

Запата лично разработал летающую доску в своей мастерской под Марселем. Доска работает на керосине и оснащена пятью мини-турбореактивными двигателями. Обычно его изобретения пользуются спросом среди обывателей, но в какой-то момент ему предложила сотрудничество французская жандармерия.

Во время военного парада на Елисейских полях по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля 2019 года Запада пролетел над площадью Согласия на своей летающей доске, поразив зрителей и высоких гостей праздника.

25 июля 2019 года Запада впервые попытался пересечь Ла-Манш на своей летающей доске. Этот день он выбрал не случайно, так как впервые пролив Ла-Манш на воздушном судне был пересечен именно 25 июля 1909 года французским пилотом Луи Блерио.

Но первая попытка оказалась неудачной — Запата упал в вод примерно на середине дистанции.

И вот теперь вторая попытка увенчалась успехом. Запата вылетел из французской коммуны Сангатв 8:15 по местному времени (9:15 по московскому времени). Весь его полет длился около 20 минут, за которые он преодолел 35 километров. Запата успешно приземлился вблизи города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании.

Скорость полета составила 160−170 км/ч.

«В конце, когда мне было больно, я сказал себе: «Прекрати, ты не имеешь права на боль. Наслаждайся». Я видел приближающее побережье Великобритании», — рассказал Запата о своих впечатлениях журналистам.

После такого перелета Запата хочет немного отдохнуть, а затем заняться усовершенствованием своей доски.