Санкт-Петербург, , 07:48 — REGNUM

Американский журнал The National Interest дал свою оценку российского Военно-морского флота, показанного на приуроченном к 323-летию ВМФ России параде в Санкт-Петербурге.

По мнению автора статьи в The National Interest, Россия на праздничном параде показала всю мощь своего стремительного меняющегося военно-морского флота, при том, что на параде отсутствовали авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный крейсер «Петр Великий».

Журналист отметил новейший российский «Адмирал Касатонов», оснащенный противолодочной и противоторпедной системой «Пакет-НК».

Также в статье говорится, что прагматичная фокусировка российского ВМФ на малых кораблях, таких как корвет «Гремящий» и дизельная подлодка «Кронштадт», поддерживает масштабную программу модернизации российского военного флота.

«Небольшая парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьезные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов», — заключает автор статьи в американском журнале.

Отметим, военно-морской парад ВМФ РФ состоялся 28 июля в Санкт-Петербурге. Он был приурочен ко дню ВМФ, который проводится в последнее июльское воскресенье. Парад принимали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.