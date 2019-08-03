Вашингтон, , 22:14 — REGNUM

В сети появился трейлер предстоящего документального фильма об известном голливудском актере Патрике Суэйзи, скончавшемся в 2009 году, соответствующее видео было опубликовано 2 августа сервисом Paramount Network.

Автором фильма «Я — Патрик Суэйзи» выступил режиссер Эдриан Байтенхайс, известный своей работой над документальными лентами о Хите Леджере и Поле Уокере. Премьера должна состояться на кинофестивале в Сан-Антонио.

Напомним, голливудский актер Патрик Суэйзи скончался от рака поджелудочной железы. Врачи были бессильны несмотря на мужественное сопротивления артиста болезни. Он запомнился поклонникам такими фильмами как «Грязные танцы» и «Приведение».

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