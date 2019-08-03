Вашингтон, , 08:22 — REGNUM

Использование пассажирских самолетов Boeing737 MAX будет возобновлено не ранее 2020 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, столь длительные сроки проверок связаны с тем, что Федеральное авиационное управление США включило в процедуру повторной сертификации этого воздушного судна дополнительные тесты. Сделано это было по настойчивым просьба евросоюзного авиарегулятора.

Разработчики должны будут не только устранить причины, вызвавшие сбои в «Системе улучшения характеристик маневренности», но и провести моделирование нештатных ситуаций на авиасимуляторах, которые хоть и редко, но возникают на борту.

Кроме того, до сих пор рассматривается предложение об использовании сразу двух бортовых компьютеров на борту Boeing 737 MAX во время полета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксплуатация Boeing 737 MAX в большинстве стран мира была прекращена из-за двух авиакатастроф. 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX упал в море вскоре после взлета из аэропорта Джакарты (Индонезия) Погибли 189 человек. 10 марта 2019 года вскоре после взлета из аэропорта Адиис-Абебы (Эфиопия) разбился ещё один Boeing 737 MAX, погибли 157 человек.