Вашингтон, , 19:15 — REGNUM

MacBook Pro от Apple с поддержкой 5G может выйти в продажу в 2020 году. Об этом 2 августа сообщил портал AppleInsider со ссылкой на инсайдеров.

Издание обратило внимание на то, что в США устройства, поддерживающие стандарт 5G используют диапазон 6 ГГц, который называется mmWave. Любые сигналы этого типа блокируются алюминиевым или пластиковым корпусом.

Таким образом, MacBook Pro с поддержкой 5G должен быть оборудован большим количеством керамических антенн, чем тот же iPhone. Автор статьи рекомендует поклонников Apple отнестись к этой новости с долей сомнения.

Читайте также: Новый игровой смартфон от Asus ROG Phone 2 раскупили за 73 секунды

Ранее портал DigiTimes сообщил, что такие производители как Dell и HP планируют выпустить ноутбуки с поддержкой 5G уже в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Аналитики: iPhone 11 может получить функцию поддержки стилуса Apple Pencil