Кэри, США, , 18:42 — REGNUM

Онлайн магазин Epic Games Store сегодня, 2 августа, начал бесплатную раздачу таких известных игр, как Alan Wake и For Honor. Они доступны для скачивания на сайте сервиса и в клиентском приложении.

Стоит отметить, что до начала раздачи стоимость Alan Wake составляла 349 рублей, а For Honor — 1499 рублей. Обе игры будут доступны для скачивания до 9 августа 2019 года.

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Напомним, релиз Alan Wake состоялся в мае 2010 года, её созданием занималась студия Remedy. Разработчики охарактеризовали свою игру как психологический экшен-триллер. Игра получила множество хвалебных отзывов критиков.

For Honor — это более новая игра топ-уровня, вышедшая в феврале 2017 года на платформах PS4, Xbox One и ПК. Она предлагает геймерам управлять воинами из различных исторических эпох: викингами, рыцарями и самураями.

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