Сеул, , 17:44 — REGNUM

Аэрокосмическое подразделение южно-корейской компании Korean Airlines (KAL-ASD) провело первый полет беспилотного вертолета KUS-VH на базе пилотируемого вертолета MD500 производства компании MD Helicopters. Об этом пишет FlightGlobal.

Первый полет БПЛА вертолетного типа KUS-VH длился 30 минут. Аппарат взлетел и завис на высоте 10 метров над землей. По словам конструкторов, нынешние испытания «показали возможности и функциональность беспилотной системы управления полетом». Перед этим полетом проводились наземные испытания, дистанционный запуск двигателя, а также привязные зависания.

Компания KAL-ASD работает над данным проектом с 2014 года. БПЛА KUS-VH будет нести полезную нагрузку 440 килограмм, а длительность полета составит до шести часов. Ожидается, что он будет использоваться для разведки и наблюдения в дневное и ночное время. Кроме того, возможно оснащение БПЛА управляемыми и неуправляемыми ракетами для выполнения ударных функций.

По мнению компании KAL-ASD, переделка вертолетов MD500 в БПЛА KUS-VH станет эффективным способом продления их срока эксплуатации. Сейчас в вооруженных силах Южной Кореи насчитывается 251 вертолет MD500 со средним сроком службы 37,4 года.

Компания также заявила, что в дальнейшем собирается переделать в беспилотные платформы вертолеты UH-1H и UH-60, а также истребители F-5.