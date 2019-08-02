Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM

Более 4,5 тысяч военнослужащих примут участие в масштабном межфлотском учении ВМФ России «Океанский щит — 2019». Североморцы выполнят более 100 боевых упражнений с применением боевого и практического оружия.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве обороны РФ, на различных этапах манёвров в них будет задействовано свыше 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также до 20 самолётов и вертолётов противолодочной, истребительной и бомбардировочной авиации Северного флота.

В настоящее время на Балтийском море развёрнуты несколько группировок надводных кораблей Северного флота, которые выполняют поставленные задачи во взаимодействии с кораблями Балтийского флота. Суда обеспечения Северного флота «Эльбрус», «Николай Чикер» и СБ-406 обозначают силы условного противника.

Управление силами Северного и Балтийского флотов в море происходит с ракетного крейсера «Маршал Устинов», который исполняет роль флагманского корабля.

После завершения манёвров часть кораблей и судов Северного флота прибудет в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове, а другая часть — продолжит выполнять поставленные задачи уже по плану дальнего похода.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, всего в учениях принимают участие порядка 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России, а также более 10,6 тыс. человек личного состава ВС РФ.