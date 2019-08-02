Вашингтон, , 12:24 — REGNUM

Американская компания Ford оснастила F-Series Super Duty 2020 модельного года новым 8-цилиндровым двигателем. Об этом 2 августа сообщает портал 32cars.ru.

Новый движок, установленный в пикап F-Series Super Duty, самый мощный в своём классе бензиновый агрегат. Мотор имеет объем 7,3 л и мощность 430 л. с. Этот двигатель будет идти в паре с десятиступенчатым «автоматом».

Кроме того, будет доступна версия с агрегатом, мощность которого составит 350 л. с.

Пока не сообщается, когда новинка поступит в продажу, но заказ на нее можно сделать уже сейчас.

Напомним, американская компания более шестидесяти лет выпускает серию полноразмерных пикапов F-Series.

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