Токио, , 10:55 — REGNUM

Японский производитель аккумуляторов Nidec заявил о планах по электрификации 50-метровой яхты Wider 165. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Яхту оснастят батареями емкостью 544 кВт-ч. Они позволят судну путешествовать в течение четырех часов со скоростью не более пяти узлов (примерно 9 км/ч).

По словам представителя компании, проект перехода судов на электрические агрегаты позволит «свести к минимуму выбросы и воздействие на морскую экосистему».

Напомним, в Норвегии на воду был спущен первый полностью электрический паром. Его эксплуатация оказалась более экономичной, чем парома на традиционном топливе — экономия средств составила 80%. При этом вредные выбросы уменьшились на 95%.

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